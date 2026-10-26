Antalya'da korkunç kaza! Dağcıları taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, dağcı grubunu taşıyan tur minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 15 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkisinde meydana geldi. Metin Dikmen yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.
Minibüste bulunanların, Finike'de konaklamaya giden dağcılar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.