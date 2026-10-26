Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüste bulunanların, Finike'de konaklamaya giden dağcılar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.