-°C
CANLI YAYIN

Antalya'da korkunç kaza! Dağcıları taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya'da korkunç kaza! Dağcıları taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, dağcı grubunu taşıyan tur minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 15 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkisinde meydana geldi. Metin Dikmen yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Antalya'da korkunç kaza! Dağcıları taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı - 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüste bulunanların, Finike'de konaklamaya giden dağcılar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Antalya
Bayrampaşa'da yol çalışmalarında facia: 1 işçi hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Bayrampaşa'da yol çalışmalarında facia: 1 işçi hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın