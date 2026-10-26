İstanbul'da Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları öncesinde trafik yoğunluğu arttı. Stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de araç kuyrukları oluştu. Saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

İstanbul'da futbol heyecanı öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Trendyol Süper Lig'de saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kent genelinde araç yoğunluğu arttı.

STADYUMLARA GİDEN YOLLARDA YOĞUNLUK

Karşılaşmalar öncesinde özellikle Seyrantepe ve Beşiktaş çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Maç saatleri yaklaşırken stadyumlara ulaşmak isteyen taraftarların yanı sıra yoğunluğa yakalanmamak için iş çıkış saatinden önce yola çıkan sürücüler de trafikteki hareketliliği artırdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kent genelindeki ana arterlerde de araç kuyrukları oluştu. Özellikle Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik uygulamasındaki verilere göre, saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

Karşılaşmaların başlama saatleri yaklaştıkça özellikle stadyum çevrelerinde ve bağlantı yollarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.