-°C
CANLI YAYIN

Elazığ-Malatya yolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Elazığ-Malatya yolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 ACP 674, 78 ABG 238 ve 27 AUZ 025 plakalı tırlar, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulgaristan'da kan donduran infaz! Eski Avrupa Parlamentosu milletvekiline evinde silahlı saldırı
Sonraki Haber
Bulgaristan'da kan donduran infaz! Eski Avrupa Parlamentosu milletvekiline evinde silahlı saldırı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın