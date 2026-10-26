Elazığ-Malatya yolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi:
Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 ACP 674, 78 ABG 238 ve 27 AUZ 025 plakalı tırlar, Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.