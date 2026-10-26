Bulgaristan'da kan donduran infaz! Eski Avrupa Parlamentosu milletvekiline evinde silahlı saldırı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Binev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulgaristan'ı sarsan olay, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında başkent Sofya 'nın Pavlovo semtindeki Gordova Glava bölgesinde bulunan lüks bir malikanede meydana geldi. Evin salonundan peş peşe silah sesleri gelmesi üzerine içeri giren bir çalışan, iş insanı ve spor yöneticisi Slavi Binev'i yerde kanlar içinde buldu ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Araçta bulunan Eyüp T., Yusuf T. ve İbryam Y. gözaltına alındı. Aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen iki ateşli silah ele geçirildi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve ev çalışanının ifadesine başvuran Bulgar polisi, cinayet günü Binev'in evine inşaat sektöründe faaliyet gösteren üç kişinin geldiğini ve olayın ardından hızla bölgeden ayrıldıklarını tespit etti.

"ÖLDÜRMEYE DEĞİL, ANLAŞMAYA GİTTİK"

Savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmada, Eyüp T. ile Slavi Binev'in geçmişte gayrimenkul geliştirme alanında ortaklık kurdukları, ancak uzun süredir aralarında ciddi bir mali ve ticari anlaşmazlık bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde cinayet kastıyla hareket etmediğini öne süren baş şüpheli Eyüp T., Binev'in evine ticari projeleri görüşmek ve aralarındaki mali anlaşmazlığı çözmek amacıyla gittiklerini iddia etti.

Eyüp T., görüşme sırasında borç-alacak meselesi ile inşaat projelerinin finansmanı konusunda tartışma çıktığını, Binev'in fiziksel olarak agresifleşerek kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Şüpheli, olayın bu sırada yaşanan tartışma ve arbede sonucunda kontrolden çıktığını savundu.

BAŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp T., tetiği çektiğini itiraf etmesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Yusuf T. ve İbryam Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sofya Savcılığının başlattığı soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.