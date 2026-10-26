Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti. Alt yapı çalışmalarının durdurulduğu olaya dair inceleme başlatıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca detayları aktardı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İSKİ'nin yürüttüğü kazı çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada çalışma yapan işçilerden Ali D. toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ali D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

TOPRAK VE DEMİR HATTI ARASINA SIKIŞTI

Olay yerindeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Boru hattı çalışmasında toprak ve demir yığınının altında kalan bir işçi ne yazık ki hayatını kaybetti. Bayrampaşa'da altyapı ve boru hattı çalışması sırasında dengesini kaybederek boşluğa düşen bir işçi vardı ve onu kurtarma çalışmaları yürütüldü ancak toprak ve demir hattı arasında sıkışarak ne yazık ki yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Olayın meydana geldiği adres ve saat detaylarını paylaşan Karaca, "Olay geride bıraktığımız saatlerde, 18.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi." sözleriyle aktardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Feci kazanın oluş anını ve yürütülen kurtarma operasyonunu anlatan A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Edindiğimiz bilgilere göre altyapı işçisi olarak sahada görev yapan 39 yaşındaki Ali Demirci, çalışma yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek boru hattı için açılan boşluğa düştü. Sonrasında ise kurtarma çalışmaları başladı. Çevredeki mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Kurtarma çalışmalarının ardından gelen acı haberi aktaran Karaca, "Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, toprak ve demir hattı arasına sıkışan Demirci'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan işçi sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Ali Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Demirci'nin acı haberi mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu." sözleriyle aktardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Bu tür kazalarda ve altyapı çalışmalarında güvenlik önlemi alınıp alınmadığı oldukça önemli başlıklardan bir tanesi. Bunun için ekipler tarafından özel bir inceleme başlatılacak. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını da ifade edelim." ifadelerini kullandı.