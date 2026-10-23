Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 Ekim'de bazı hatlarda ulaşım ücretsiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 5 hat ücretsiz hizmet verecek.