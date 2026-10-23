Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 Ekim'de bazı hatlarda ulaşım ücretsiz
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 5 hat ücretsiz hizmet verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2026 Perşembe günü söz konusu raylı sistem hatlarından yararlanacak yolcular, ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacak.
İŞTE ÜCRETSİZ KULLANILABİLECEK HATLAR
Bu kapsamda Başkentray, Marmaray ve İZBAN'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hatları'nda yolculardan ücret alınmayacak.