Manisa'da define avında suçüstü! Patlayıcı ve ekskavatörle kaçak kazıda 8 gözaltı

Manisa’nın Gördes ilçesinde define aramak için patlayıcı ve iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.