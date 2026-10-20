Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda isimli tankerin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tanker bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

238 metre uzunluğundaki tankerin yüzdürülmesiyle bölgede yürütülen kurtarma çalışması tamamlandı.