İstanbul Esenler’de tehdit iddiası üzerine başlayan tartışmada iki kişinin birbirlerini silahla yaraladığı, kurşunların bir iş yerinin camlarına da isabet ettiği ortaya çıktı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.B.’ye adli kontrol uygulanırken A.Ç. hakkındaki işlemler, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra yapılacak.

İstanbul'un Esenler ilçesinde iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan M.B., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEHDİT İDDİASIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen silahlı yaralama ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürüttü. Polis, olayın faillerini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çalışmalara göre N.G., olay günü arkadaşı M.B.'ye A.Ç. tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bunun üzerine A.Ç. ile konuşan M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.B. ve A.Ç., birbirlerine silahla ateş ederek yaralandı. Olay sırasında bir iş yerinin camlarına da kurşun isabet etti.

DİĞER ŞÜPHELİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan M.B., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Hakkında adli kontrol uygulanan M.B.'nin ardından, tedavisi süren A.Ç. ile ilgili işlemler de sağlık sürecinin tamamlanmasıyla yapılacak.