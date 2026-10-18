Amasra’da dalgalar restoranların pencerelerine vurdu
Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınada 6 metreye yükselen dalgalar, Büyük Liman’daki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Rüzgârın hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu ilçede balıkçılar denize açılamazken polis ve belediye ekipleri vatandaşları uyardı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgalar, kıyıdaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı.
RÜZGÂRIN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYİ BULDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen kuvvetli rüzgâr etkili oldu. Rüzgârın hızı saatte 80 kilometreyi bulurken hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü.
Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadı. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgâr etkisini gösterdi.
BALIKÇI TEKNELERİ LİMANDA KALDI, EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle denize açılmayan balıkçı tekneleri limana demirledi.
Polis ekipleri, Büyük Liman mevkisinde devriye gezerek vatandaşları uyardı. Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu.