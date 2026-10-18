Amasra’da dalgalar restoranların pencerelerine vurdu

Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınada 6 metreye yükselen dalgalar, Büyük Liman’daki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Rüzgârın hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu ilçede balıkçılar denize açılamazken polis ve belediye ekipleri vatandaşları uyardı.