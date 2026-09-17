Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşın yaşadığı rahatsızlığın nedeni yapılan muayenede ortaya çıktı. Hastanın boğazına yapışan canlı sülük, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

3 HAFTA ÖNCE KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇMİŞ

Şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yaklaşık 3 hafta önce köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın şikayetlerinin son 2 haftada arttığı, son 1 haftada ise ciddi solunum sıkıntısına dönüştüğü belirtildi.

Yutma güçlüğü nedeniyle katı gıda tüketemeyen ve yalnızca su ile çorba gibi sıvı gıdalarla beslenebilen hastanın yapılan ilk incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı.

BOĞAZINDA CANLI SÜLÜK TESPİT EDİLDİ

Ayrıntılı değerlendirme için Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene yapıldı.

Muayenede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutağın (hipofarenks) arka duvarına yapışmış canlı bir sülük tespit edildi. Kanamaya neden olduğu belirlenen sülüğün hastanın şikayetlerinin kaynağı olduğu ortaya çıktı.