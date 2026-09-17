Şiddetli boğaz ağrısıyla hastaneye gitti, Yapılan muayenede boğazından canlı sülük çıktı
Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşın boğazında sülük olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce köy çeşmesinden su içtiği belirlenen hastanın boğazına yapışan canlı sülük, genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.
Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşın yaşadığı rahatsızlığın nedeni yapılan muayenede ortaya çıktı. Hastanın boğazına yapışan canlı sülük, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.
3 HAFTA ÖNCE KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇMİŞ
Şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
Yaklaşık 3 hafta önce köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın şikayetlerinin son 2 haftada arttığı, son 1 haftada ise ciddi solunum sıkıntısına dönüştüğü belirtildi.
Yutma güçlüğü nedeniyle katı gıda tüketemeyen ve yalnızca su ile çorba gibi sıvı gıdalarla beslenebilen hastanın yapılan ilk incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı.
BOĞAZINDA CANLI SÜLÜK TESPİT EDİLDİ
Ayrıntılı değerlendirme için Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene yapıldı.
Muayenede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutağın (hipofarenks) arka duvarına yapışmış canlı bir sülük tespit edildi. Kanamaya neden olduğu belirlenen sülüğün hastanın şikayetlerinin kaynağı olduğu ortaya çıktı.
SÜLÜK GENEL ANESTEZİ ALTINDA ÇIKARILDI
Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma ihtimali nedeniyle anestezi hekimleriyle koordinasyon sağlandı.
Hasta genel anestezi altına alınırken, gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı. İşlem sırasında oluşan kanama da kontrol altına alındı.
Operasyonun ardından ertesi gün normal şekilde beslenmeye başlayan hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri tamamen sona erdi. Sağlığına kavuşan hasta hastaneden taburcu edildi.
UZMANLARDAN DOĞAL SU UYARISI
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal sulardan doğrudan su içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Gömeç, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken vakayı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür etti.