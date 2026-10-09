Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
2013 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur’dan acı haber geldi. Necla Uygur’un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu. Usta sanatçının cenaze namazının bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacağı bildirildi.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur duyurdu.
2013 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un vefatı, ailesini ve sanat camiasını yasa boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Necla Uygur'un cenaze programına ilişkin açıklama, oğlu Behzat Uygur tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.