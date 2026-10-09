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Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

2013 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur’dan acı haber geldi. Necla Uygur’un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu. Usta sanatçının cenaze namazının bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacağı bildirildi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur duyurdu.

Usta tiyatrocu Necla Uygur’dan acı haber | Fotoğraf: A Haber ArşivUsta tiyatrocu Necla Uygur’dan acı haber | Fotoğraf: A Haber Arşiv

2013 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un vefatı, ailesini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Behzat ve Süheyl Uygur’un acı günü! Behzat ve Süheyl Uygur’un acı günü!

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Necla Uygur'un cenaze programına ilişkin açıklama, oğlu Behzat Uygur tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Necla Uygur'un cenaze programı belli oldu | Fotoğraf: A Haber ArşivNecla Uygur'un cenaze programı belli oldu | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Açıklamaya göre Necla Uygur'un cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

Usta sanatçı, namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Uygur Ailesi, yayımladığı açıklamayla acı kayıplarını kamuoyuyla paylaştı.

Nejat Uygur, eşi Nejla Uygur,oğulları Behzat ve Süheyl Uygur | Fotoğraf: A Haber ArşivNejat Uygur, eşi Nejla Uygur,oğulları Behzat ve Süheyl Uygur | Fotoğraf: A Haber Arşiv

NECLA UYGUR KİMDİR?

  • Necla Uygur, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro sanatçısıydı.

  • 1952 yılında Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin tiyatro çalışmalarına destek verdi.

  • Nejat Uygur'un 1949'da kurduğu tiyatro topluluğunda yer aldı ve Anadolu turnelerine katıldı.

  • Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adında beş oğlu oldu.

  • Çiftin oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur, anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.

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