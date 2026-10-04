Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyin Altınbaşak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A.Ç. yönetimindeki 42 JG 225 plakalı kamyon ile A.İ.K. idaresindeki 06 BM 1854 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.