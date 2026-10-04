Ağaçlar kitap açtı, 16. Kocaeli Kitap Fuarı başladı! "Kültür ve sanatta standartları belirleyen şehir olacağız"

"KOCAELİ KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ OLMA YOLUNDA"

Başkan Büyükakın ayrıca şunları belirtti:

"Biz sporda da, kültürde de sanatta da standart koyan, standartları belirleyen ya da standartlarda çok iyi performans gösteren şehirler arasına girmek gibi bir ufukla hareket ediyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir kültür, sanat şehri olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. Bizler daha çok çalışarak kültürde de sanatta da Kocaeli ismini sıkça andırmaya devam edeceğiz."

TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN YAZARLAR KOCAELİ'DE

Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyanın önemli isimlerini kitapseverlerle buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl Tarihçi Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda ismi ağırlıyor.