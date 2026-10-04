Ağaçlar kitap açtı, 16. Kocaeli Kitap Fuarı başladı! "Kültür ve sanatta standartları belirleyen şehir olacağız"
Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kapılarını açtı. Bu yıl “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla düzenlenen fuarda 515 yayınevi yer alırken, 1.065 etkinlik ve söyleşi gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın onur konuğu olduğu fuar, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yazarı kitapseverlerle buluşturacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli aynı zamanda bir kültür, sanat şehri olma yolunda hızla ilerlemeye başladı." mesajını verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı'nın bugün ulaştığı noktayı değerlendirerek, "Kocaeli Kitap Fuarı'nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama hayalimiz çok daha ileriye gideceği yönünde. Kitap Fuarımız daha da büyüyecek" dedi.
KOCAELİ'DE AĞAÇLAR YİNE KİTAP AÇTI
Türkiye'de ağaçların kitap açtığı tek kent olan Kocaeli, bu yıl da fuarı aynı gelenekle karşıladı. İşe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkan Kocaelililer, ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Kitaplar sabahın erken saatlerinde alana akın eden yüzlerce vatandaş tarafından kısa sürede toplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldı.
EDEBİYAT, MÜZİK, SİNEMA VE GÖRSEL ANLATIM AYNI SAHNEDE
Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen özel programla açıldı. "İnsan Hatırlar" temasıyla düzenlenen programda edebiyat, müzik, sinema ve görsel anlatım aynı sahnede buluştu.
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, kendisine eşlik eden sanatçılar ve Yetkin Dikinciler'in anlatımıyla farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini sahneye taşıdı.
BÜYÜKAKIN: "KİTAP FUARIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:
"Kocaeli Kitap Fuarı'nı bu kadar değerli yapan okuyucunun ve kitapseverlerin ilgisi. Eskilerin bir sözü var 'Marifet iltifata tabiidir' diye. İnsanlar buraya ilgi gösterdiği için burası güzel oluyor. İnsanlar önemli bulduğu için Kocaeli Kitap Fuarı önemli oluyor. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama benim hayalim çok daha ileriye gideceği yönünde. Yapılan her başarılı etkinlikten sonra daha da başarılısını arzu ediyoruz. Bir şehirde 16 yılda böylesine rağbet oluşturmak oldukça zordur ama çok daha büyüğü de mümkündür ve olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."