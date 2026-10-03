Sarıyer’de karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırdığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 6 araca çarptı; kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Pınar Mahallesi Balabandere Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından karşı şeritten gelen araç olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kazada sürücü C.K. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Y.K. ve park halindeki otomobillerden birinin içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası karşı şeritten hızla gelen otomobil olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.