-°C
CANLI YAYIN

BUDO'da sefer iptalleri! 8 sefer yapılamayacak

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
BUDO'da sefer iptalleri! 8 sefer yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 3 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa ile İstanbul ve Armutlu arasındaki seferlerin iptal edildiği duyurulurken, yolculara dikkatli olmaları yönünde uyarı geldi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

SEFERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

CSO’nun 200. yıl coşkusu! Yeni sezon perdelerini açtı
Sonraki Haber
CSO’nun 200. yıl coşkusu! Yeni sezon perdelerini açtı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın