BUDO'da sefer iptalleri! 8 sefer yapılamayacak
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 3 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa ile İstanbul ve Armutlu arasındaki seferlerin iptal edildiği duyurulurken, yolculara dikkatli olmaları yönünde uyarı geldi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
SEFERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)