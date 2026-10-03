Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ çalışmasında göçük! Trafik havadan görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında sabah saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Elektrik ve su hatlarının yer aldığı noktada oluşan göçük ve cadde boyunca uzanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken; plansızlıktan, arızalardan ve tozdan dert yanan bölge esnafı ile vatandaşlar çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyerek tepki gösterdi.

İSKİ ÇALIŞMASINDA YAŞANAN ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ağustos ayında Eyüpsultan'da başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" çalışmaları esnasında, sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı üzerindeki alanda kısmi göçük oluştu. Elektrik ve su hattının bulunduğu kritik noktada meydana gelen çökmeyi fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu ekiplere bildirdi. Devam eden çalışmalar sebebiyle risk oluşturan göçüğün yakın çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, çökmenin yaşandığı alan ile bulvarda oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

ESNAF VE VATANDAŞ TEPKİLİ: "BU ÇALIŞMA OKULLAR KAPALIYKEN NEDEN YAPILMADI?"

Uzun süredir devam eden tablodan ve belediyenin sahadaki yetersizliğinden şikayet eden bölge esnafı Tuncay Uludağ, "Belediye hiç çalışmıyor, ben bir seneden beri buradayım. Bir senedir daha yerler yıkanmamış. Böyle bir belediye olmaz. Meydandaki çalışma esnafımızı bitirdi. Doğalgaz patladı, 10 gün sonra doğalgaz patladı. Dükkanın içi toz halinde" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Çalışmanın zamanlamasına ve plansızlığına dikkat çekerek yetkililere tepki gösteren Yılmaz Demir ise, "Planlama yok, proje yok. Böyle üstün körü bir çalışma yok. Arızalar meydana geliyor. Vatandaş perişan, insanlar işine gidemiyor, otobüs saatleri belli olmuyor. Otobüs saati belli değil, vatandaşları da bilgilendirme yani bu konuda millet çok mustarip. Yani bu çalışma yazın neden yapılmadı. Okullar kapalıyken neden yapılmadı, trafiğin yoğun olmadığı zaman neden yapılmadı" şeklinde konuştu.