Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Orhan Çiftçi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Halil K.'nin kullandığı otomobil ile Orhan Çiftçi'nin (42) kullandığı araç çarpıştı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Çiftçi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.