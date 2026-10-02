Nevşehir'de yarış yapan 2 otomobil dehşet saçtı! 6 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yarıştığı iddia edilen iki otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobildeki sürücü ve diğer araçlardaki 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.