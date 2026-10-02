Nevşehir'de yarış yapan 2 otomobil dehşet saçtı! 6 yaralı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yarıştığı iddia edilen iki otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobildeki sürücü ve diğer araçlardaki 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde iddiaya göre, Kadir K.'nin kullandığı 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y.'nin kullandığı 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarış yaptıkları sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen Enver İ.'nin kullandığı 50 US 031 plakalı otomobile çarptı.
ARAÇ TAKLA ATTI
Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi. Diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.