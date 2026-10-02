Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde saat 22.30 sıralarında Gölyaka Gişeler köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimyasal variller taşıyan ve Ankara istikametine giden A.F.T idaresindeki 41 NF 338 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje girerek devrildi.

TIR'ın devrilmesi sonucu yola mazot ve kimyasal madde akması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. (Foto: DHA)

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

TIR'ın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti. TIR'dan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle, otoyol jandarma ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

İstanbul istikametine giden araçlar, Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Trafiğin tır kaldırılana kadar karayoluna yönlendirileceği ve sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada TIR sürücüsü A.F.T hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.