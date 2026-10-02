Kamyonet otomobile çarptı, bahçeye uçtu! Kaza anı kamerada

Karabük’ün Yenice ilçesinde İ.D. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak çitleri aşıp bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu yaralanırken, ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan M.A.'ya ait 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet çitleri aşarak çevredeki bir evin bahçesine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.D. ve yanındaki yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.