Eskişehir'de korkutan kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya ve park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.