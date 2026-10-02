Eskişehir'de korkutan kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya ve park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde B.A. idaresindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil, Yenibağlar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 AIY 556 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yaya K.C'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarparak durdu.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.A, B.A, S.M, O.B. ile yaya K.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.