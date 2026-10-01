Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.’yi (44) evinin önünde bekleyen K.Ö. (25), tabancayla 4 el ateş ederek bacağından yaraladı. Saldırının ardından araçla kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre K.Ö., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan S.E.'nin evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı.

S.E.'nin sokağa girdiğini gören K.Ö., aracından inerek, 4 kez ateş etti. S.E., kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan K.Ö. olay yerinden aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli K.Ö. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli K.Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.