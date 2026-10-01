Olay, 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, okulun mutfağında kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.