AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Niğde'de katıldığı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Acar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir" dedi. Acar, sürecin hukuk çerçevesinde ve devletin ilgili kurumlarının gözetiminde yürütüldüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Niğde'de katıldığı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Acar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir" dedi. Acar, sürecin hukuk çerçevesinde ve devletin ilgili kurumlarının gözetiminde yürütüldüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Niğde'yi ziyaret etti. AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Acar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU ŞEHRİN HAVASINDA VEFA, SUYUNDA VATANA SADAKAT VAR"

Niğde'nin 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in memleketi olduğuna dikkat çeken Acar, kentin taşıdığı anlamın altını çizdi. Acar, "Bu şehrin havasında vefa, suyunda vatana sadakat var" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Acar, milletin taleplerini dinlediklerini ve bu talepleri not aldıklarını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Acar, Türkiye'nin terörle mücadelesine ve devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hukuk çerçevesinde ve devletin ilgili kurumlarının gözetiminde yürütüldüğünü belirten Acar, şehit ve gazilerin haklarının korunacağı mesajını verdi.

Acar, "Bu süreçte şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir" dedi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYUYOR"

AK Parti'nin 25 yılı geride bıraktığını ifade eden Acar, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden savunmaya kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirten Acar, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için çabaların sürdüğünü ifade etti.