Antalya’nın Alanya ilçesinde Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşların otobüslere alınmadığı yönündeki şikayetler üzerine dikkat çeken bir denetim başlattı. Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yaşlı yolcu kılığına girerek yaklaşık 20 otobüse bindi ve şoförlerin tutumunu test etti. 2,5 aylık denetimlerde çeşitli kural ihlalleri yapan 79 şoföre cezai işlem uygulanırken, 65 yaş üstü yolcuyu araca almadığı belirlenen bir şoför uzaklaştırıldı.

Alanya'da 65 yaş üstü yolcuların otobüslere alınmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine kooperatif yönetimi harekete geçti. Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yaşlı bir yolcu gibi giyinerek yaklaşık 20 otobüse bindi. "ÇÜRÜK ELMALARI AYIRIYORUZ" Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, "Göreve geldiğimizde ilk olarak tespitler yapalım dedik ve gelen şikayetleri değerlendirdik. En çok gelen şikayetler 65 yaş üstü insanların yolda otobüse alınmadığıyla ilgiliydi. Biz kooperatif yönetimimizle birlikte bir karar aldık. Tebdil-i kıyafetle denetim yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. O gün denetimde 20'ye yakın otobüse bindim. Otobüse bindiğimde sesimi değiştirerek, 'Kartımı evde bıraktım. Oğlum beni götürebilir misin' dedim. Şoför arkadaşları savunmak için söylemiyorum ama hepsi götürdü. 92 aracımız, 130'a yakın da şoförümüz var. İllaki sepette çürük elma oluyor. Bunları ayıklamak için bu şekil denetim yaptık. Denetimlerimiz de devam edecek. Şikayetleri dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımıza rahat yolculuk yaptırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan yolcularımıza da çağrı yapmak istiyorum. Biz şoförlerimizin arasındaki çürük elmaları ayırıyoruz. Ama 3-5 şoförün yaptığı hatayı tüm şoförlerimize mal etmesinler. Biz onları ayıklayacağız. 3 aya kadar sorunları yüzde 100'den yüzde 5'e indireceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana şikayetleri yüzde 20'ye indirdik. 2,5 aylık süreçte 79 şoför cezai işlem gördü. 1 şoförümüze uzaklaştırma verdik, 65 yaş üstü yolcuyu almadığı için. Biz şoförlerimize yaptıkları hatalardan dolayı cezalarını veriyoruz" dedi.

ŞOFÖRLERİN SABIRLARINI TEST ETTİ Denetimde yaşlı kılığında otobüse bindiğinde şoförlerin kendisini tanımadığını söyleyen Şimşek, "Bir durakta bindim, diğer durakta indim. Hiçbir şoför de beni ücretsiz diye otobüsten indirmedi. Sıkıntılı olan bölgelerde bunu yaptım. Ayrıca şoförlerimizi kışkırtma anlamında şeyler yaptım. Bakalım sabırlılar mı diye ama sağ olsunlar hiçbir sorun çıkmadı. Bizim yaptığımız denetim sonucunda şoförlerimiz de baktı kooperatif bunun üzerine düşüyor. Ayrıca şoför arkadaşlarımız 3 kez aynı hatayı işlerse otobüsten alacağız. O şekilde kooperatif olarak karar aldık" diye konuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR" Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Gökçe de "Bölgemizde turizm ve üniversitemiz var. Yazın turistleri taşıyoruz. Kışın da 15 bin, 20 bin talebemiz var. Gittikçe de çoğalıyor. Günlük 35-40 bin yolcu taşıyoruz. Yalnız 4-5 bin civarında muaf olan var. Onlardan ücret almıyoruz. Sosyal yardımlaşmadan 5-6 lira geliyor. O konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Gemilere, kayıklara mazotu primsiz veriyorlar. Bize de vermelerini talep ediyoruz" diye konuştu.