Makineye sıkıştı! 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sunta üretim tesisinde gece vardiyasında çalışan 54 yaşındaki Çetin Durmuşali, helezon konveyör makinesine düşerek sıkıştı. Ağır yaralanan Durmuşali olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkarırken, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde bulunan bir sunta üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece vardiyasında çalışan Çetin Durmuşali (54), tesisteki helezon konveyör makinesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'nin yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Bakanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.