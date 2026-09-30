Makineye sıkıştı! 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sunta üretim tesisinde gece vardiyasında çalışan 54 yaşındaki Çetin Durmuşali, helezon konveyör makinesine düşerek sıkıştı. Ağır yaralanan Durmuşali olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkarırken, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.