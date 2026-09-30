Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı tarihi ahşap binanın üst katında, etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle kısmi çökme oluştu.

Fatih'te ahşap ve tarihi metruk binada kısmi çökme meydana geldi | Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, daha önceden demir saclarla çevrilmiş binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı.