Fatih'te tarihi metruk binada kısmi çökme! Yürekler ağza geldi
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İstanbul Fatih'te yağmur ve fırtınanın etkisiyle 2 katlı tarihi ahşap metruk binanın üst katında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı tarihi ahşap binanın üst katında, etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle kısmi çökme oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, daha önceden demir saclarla çevrilmiş binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı.