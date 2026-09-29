Gaziantep’te “acı” mesai: Tarladan sofralara uzanan kırmızı yolculuk
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tescilli İslahiye biberinin hasadı sürüyor. Bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklenen biberin pul ve toz bibere dönüştürülmesi için 8 bin mevsimlik tarım işçisi yoğun mesai yapıyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan tarlalarda hasat mesaisi sürüyor. Rengi, aroması ve lezzetiyle öne çıkan, "İslahiye biberi" adıyla tescillenen acı kırmızı biberler, tarladan sofralara uzanan zorlu bir süreçten geçiyor.
İlçede yaklaşık 22 bin dekar alanda üretilen biberin hasadıyla birlikte pul ve toz bibere dönüştürülme süreci de başladı. Bu yıl mevsimsel nedenler nedeniyle yaklaşık yüzde 20 rekolte kaybı yaşanırken, toplam üretimin 44 bin ton seviyesinde olması bekleniyor.
8 BİN İŞÇİ KOLLARI SIVADI
Tarlalarda hasadı yapılan biberler, tesislere ve mahallelerde oluşturulan işleme alanlarına getiriliyor. Burada tek tek çöplerinden ve saplarından ayrıştırılan biberler, işlenmek üzere hazırlanıyor.
İslahiye'de pul ve toz biber üretimi yapan 25 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerdeki işleme alanlarında yaklaşık 8 bin mevsimlik tarım işçisi çalışıyor.
Temizlenen biberler parçalanarak güneşte kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından biberler pul ve toz biber haline getirilerek satışa sunuluyor.
"KIRMIZI ALTIN" İÇİN YOĞUN MESAİ
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan tescilli İslahiye biberinde hasadın devam ettiğini belirtti.
Erdoğan, "kırmızı altın" olarak nitelendirdiği biberlerin yaklaşık iki ay boyunca 8 bin mevsimlik işçinin emeğiyle hasat edildiğini, ardından fabrikalarda ve mahallelerdeki alanlarda temizlenip işlendiğini ifade etti.
Biberlerin pul ve toz bibere dönüştürülerek iç piyasaya sunulduğunu ve Avrupa'ya ihraç edildiğini belirten Erdoğan, özellikle kadın işçilerin biberlerin temizlenmesi ve ayrıştırılması sürecinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.
İSLAHİYE BİBERİ SOFRALARA UZANIYOR
Tarlada başlayan yoğun mesai, biberlerin güneşte kurutulmasının ardından fabrikalarda işlenmesiyle devam ediyor. İslahiye'nin tescilli kırmızı biberi, bu sürecin sonunda hem Türkiye'de sofralara ulaşıyor hem de Avrupa pazarına gönderiliyor.