Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan tarlalarda hasat mesaisi sürüyor. Rengi, aroması ve lezzetiyle öne çıkan, "İslahiye biberi" adıyla tescillenen acı kırmızı biberler, tarladan sofralara uzanan zorlu bir süreçten geçiyor.

İlçede yaklaşık 22 bin dekar alanda üretilen biberin hasadıyla birlikte pul ve toz bibere dönüştürülme süreci de başladı. Bu yıl mevsimsel nedenler nedeniyle yaklaşık yüzde 20 rekolte kaybı yaşanırken, toplam üretimin 44 bin ton seviyesinde olması bekleniyor.

8 BİN İŞÇİ KOLLARI SIVADI

Tarlalarda hasadı yapılan biberler, tesislere ve mahallelerde oluşturulan işleme alanlarına getiriliyor. Burada tek tek çöplerinden ve saplarından ayrıştırılan biberler, işlenmek üzere hazırlanıyor.

İslahiye'de pul ve toz biber üretimi yapan 25 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerdeki işleme alanlarında yaklaşık 8 bin mevsimlik tarım işçisi çalışıyor.

Temizlenen biberler parçalanarak güneşte kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından biberler pul ve toz biber haline getirilerek satışa sunuluyor.