Burdur’da kız isteme merasimi için meşale yakıp havai fişek atan Ö.T. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

Burdur'da kız isteme merasimi sırasında yaşanan sıra dışı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi'nde meydana geldi.

Sevgilisine, "Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım" diyen Ö.T., bu sözünü gerçekleştirmek için arkadaşlarıyla hazırlık yaptı.

Kız isteme merasimi öncesinde caddeye gelen Ö.T. ve beraberindekiler, ellerindeki meşaleleri yakarak ilerledi. Ardından havai fişekler peş peşe fitillenerek gökyüzüne gönderildi.

Kız isteme merasimi için yapılan meşale ve havai fişek gösterisi çevrede dikkat çekti. (Foto: İHA)

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Meşalelerin ve havai fişeklerin oluşturduğu görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Sevgilisinin evine bu şekilde giden Ö.T., ailesinden kız istemek için kapıyı çaldı.

Yaşananlar genç çift için unutulmaz bir merasim olarak hafızalara kazındı.

Ö.T. hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçu kapsamında işlem yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.