Fatih Vatan Caddesi’nde seyir halindeki ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yol kenarına çekilen araç kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde ilerleyen ticari araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekti.

ALEV TOPUNA DÖNEN ARACA MÜDAHALE

Kısa süre içinde alevlerin yükseldiği araca ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın sonrası ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.