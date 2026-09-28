YAĞIŞ GECE YARISI KUVVETLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam etkili olmaya başlayan yağışların akşam 20.00 itibarıyla etkisini artırması ve gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olan yağışlar, kentin farklı bölgelerinde 20 ila 107 kilogram/metrekare aralığında ölçüldü. Yağışlar en fazla Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz ilçelerinde gözlendi. Gün içinde aralıklarla hafif seyreden yağışların akşam saat 20.00 itibarıyla etkisini artıracağı, gece yarısından sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.