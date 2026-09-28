Kuvvetli yağış İstanbul’u vurdu! Bazı evleri su bastı, ekipler harekete geçti
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Gece yarısından sonra kent genelinde yağışın şiddetinin artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.
Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı.
BAZI EVLERİ SU BASTI
Gazi Mahallesi 1043. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, dairedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle dairede hasar oluştu. Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde, şiddetli rüzgar, kaldırımdaki bir ağacın kökünden kaymasına neden oldu. Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana geldi. Bahçelievler'de Şehit Selim Ayaydın Caddesi ile Fuat Paşa Sokak'ta ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.
YAĞIŞ GECE YARISI KUVVETLENECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam etkili olmaya başlayan yağışların akşam 20.00 itibarıyla etkisini artırması ve gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olan yağışlar, kentin farklı bölgelerinde 20 ila 107 kilogram/metrekare aralığında ölçüldü. Yağışlar en fazla Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz ilçelerinde gözlendi. Gün içinde aralıklarla hafif seyreden yağışların akşam saat 20.00 itibarıyla etkisini artıracağı, gece yarısından sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.