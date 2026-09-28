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Balıkesir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balıkesir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Balıkesir'de bir fabrikadan aldığı işçileri Savaştepe'ye götüren servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 13 işçi yaralanırken, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Balıkesir'deki bir çuval fabrikasından aldığı işçileri Savaştepe'ye götürmek üzere yola çıkan Erdal Gülmez (52) idaresindeki 10 APK 382 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Balıkesir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - 1

13 KİŞİ YARALANDI

Minibüsteki 13 işçi yaralanırken, sürücü Gülmez kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis minibüsü şoförü Gülmez'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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