Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 43 KN 792 plakalı araçta bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada aynı araçta bulunan Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorulmaz ile Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
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