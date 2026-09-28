Ankara’da bir alışveriş merkezindeki oyuncakçıdan satın alınan stres oyuncağı, 11 yaşındaki Furkan Seçkin’in ayağında patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu ayağında 2’nci derece yanık oluşan Furkan’ın ailesi, ürünün yeterli güvenlik uyarıları bulunmadan satışa sunulduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 11 yaşındaki oğulları Furkan Seçkin'in başına, sınavdaki başarısı nedeniyle ödül olarak alınan stres oyuncağı yüzünden talihsiz bir olay geldi.

Ailenin alışveriş merkezindeki oyuncakçıdan aldığı yumuşak ve esnek stres oyuncağını Furkan, daha sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu. Ertesi sabah oyuncak, bir anda Furkan'ın ayağında patladı.

Oyuncağın içindeki jelin akmasıyla Furkan'ın cildinde kızarıklık ve soyulma meydana geldi. Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Furkan'ın ayağında 2'nci derece yanık tespit edildi.

Tedavisi tamamlanan Furkan'ın kontrolleri sürerken aile, ürünün ambalajında yeterli güvenlik uyarısı bulunmadığını öne sürdü. Aile, ürünün tedarikinden tüketiciye sunulmasına kadar geçen süreçte sorumluluğu bulunan kişiler hakkında "taksirle yaralama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUĞUMUN ÇEKTİĞİ ACIYI KALDIRAMIYORUM"

45 yaşındaki anne Hümeyra Seçkin, oyuncağı oğluna sınavdaki başarısı nedeniyle ödül olarak aldıklarını belirtti.

Seçkin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ankara'da herkes tarafından bilinen bir alışveriş merkezinden herkesçe bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Sabah çıkarmış, oynamaya başlamış. Odasından çok içler acısı, dehşet verici bir sesle seslendi bana. 'Anne yardım et, ayağım' dedi. Koşarak gittim. 'Anne, oyuncak ayağıma patladı, canım çok yanıyor' dedi. Hemen duşa götürdüm, soğuk suyu açtım. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar çok şaşırdı, oyuncağı görmek istediler."

Oğlunun yaşadığı acı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Seçkin, "Ben çocuğumun çektiği acıyı kaldıramıyorum. Çocuğum derslerinden geri kaldı. Bir anne olarak tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması. Yüzüne de gelebilirdi. 3-4 yaşlarında bir çocuk alırsa ağzında parçalayabilirdi. Böyle bir şeyin geri dönüşü mümkün değil" dedi.

"BAŞKALARI DA BUNDAN ETKİLENMESİN"

52 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi baba Erdal Seçkin ise yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Seçkin, "Böyle sıradan bir oyuncakla başımıza böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve ısrarla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız" ifadelerini kullandı.