Eyüpsultan Camii'nde silah paniği: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde vakit namazı sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan A.M.Ç., caminin içinde silahla havaya 3 kez ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı.