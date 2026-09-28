-°C
CANLI YAYIN

Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine seyreden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil bariyerlere çarptı.

Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - 1

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - 2

Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

#İETT #Başakşehir
Bilecik’te kahreden yangın: Baba ve kızı can verdi
Sonraki Haber
Bilecik’te kahreden yangın: Baba ve kızı can verdi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın