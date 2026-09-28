Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine seyreden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
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