Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde iki katlı evde çıkan yangında baba Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Hamdiye Erdönmez'in yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Yangında ölen Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in cansız bedenleri savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.