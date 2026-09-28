Bartın 'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük'ten gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.