Bartın-Karabük yolunda feci kaza! Tünel çıkışında can pazarı: 1 ölü, 11 yaralı
Bartın-Karabük kara yolunda tünel çıkışında kontrolden çıkan TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi.
Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük'ten gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Minibüs ve TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.