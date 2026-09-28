Edinilen bilgilere göre sokakta öldürüldüğü öne sürülen ASKİ'de çalışan Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesi'ndeki çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine geçti.

Haluk Taş'ın ailesi, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Daha sonra Bahri A. hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin de kaldırıldığı öğrenildi. İki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. Bahri A., kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü.

Taş'ın iş yerinde elleri ve kolları bağlı, darbedilmiş halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gördüğü işkence ve boynuna aldığı sopa darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Oğlunun ölümünün ardından konuşan 60 yaşındaki baba Mahmut Taş, olayın aydınlatılmasını istedi.

Baba Taş, "Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Olayda bir kişinin tutuklu bulunduğunu belirten baba Taş, "Bu olayda tutuklanan bir kişi var. Bu olayda birçok kişinin olduğunu düşünüyoruz. İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor" diye konuştu.

Bahri A.'yı tanıdığını ancak oğlunun götürüldüğü yem satış yerinin sahibini tanımadığını belirten Taş, "Ben Bahri'yi tanıyorum ama Salbaş'a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACIYI UNUTMAYA ÇALIŞIP ADALETİ ARIYORUZ"

Haluk Taş'ın 57 yaşındaki annesi Elif Taş ise oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları acıyı anlatarak adalet istediklerini söyledi.

Anne Taş, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz" dedi.

Olayla ilgili bir kişinin tutuklu bulunduğunu belirten anne Taş, "Bir kişi yakalandı ve kendisi hapiste. Ne çektiğimi dilime dökemiyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şu an çocuğumuzu nasıl rahatlatacağız, onun savaşını veriyoruz. Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.