Çanakkale Boğazı’nda tanker alarmı!
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İspanya’dan Tuzla’ya seyir halindeki 182 metre boyundaki Liberya bayraklı kimyasal tanker BALTIC STAR, Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptanın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-17 römorkörleri sevk edilirken, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler de arıza konusunda uyarıldı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 182 metre boyundaki BALTIC STAR isimli kimyasal tankerin makinesi, Nara Burnu önlerinde arızalandı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
RÖMORKÖRLER HAREKETE GEÇTİ
İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-17 römorkörleri bölgeye gönderildi. Olası risklere karşı Çanakkale Boğazı'ndan geçecek diğer gemiler de tanker arızası hakkında bilgilendirildi.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÇEKİLDİ
Tanker, kılavuz kaptan refakatinde römorkörle yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi ve burada demirletildi. Böylece arızalanan tanker kontrollü şekilde güvenli bölgeye alındı.