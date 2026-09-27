Çanakkale Boğazı’nda tanker alarmı!

İspanya’dan Tuzla’ya seyir halindeki 182 metre boyundaki Liberya bayraklı kimyasal tanker BALTIC STAR, Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptanın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-17 römorkörleri sevk edilirken, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler de arıza konusunda uyarıldı.