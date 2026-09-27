Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı.

KAVGADA ARACINI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

İddiaya göre şahıslardan biri, kendisine taş atmaya çalışan kişilerin üzerine aracıyla ilerledi. Araç, şahıslardan birine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki temel çukuruna uçtu.