Mersin'de akılalmaz olay! Kavga ettiği şahsın üzerine sürdü çukura düştü
Mersin’in Anamur ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir şahıs, kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü. Bir kişiye çarpan araç temel çukuruna uçtu. Kazada sürücü ile çarptığı kişi yaralanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı.
KAVGADA ARACINI ÜZERLERİNE SÜRDÜ
İddiaya göre şahıslardan biri, kendisine taş atmaya çalışan kişilerin üzerine aracıyla ilerledi. Araç, şahıslardan birine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki temel çukuruna uçtu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan panik ve çarpma anları, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın şahsa çarpması ve ardından çukura uçması yer aldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile çarptığı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.