Tuğla yüklü TIR dehşet saçtı! 1 ölü, 7 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobile çarptı. Devrilen tırın dorsesinde bulunan tuğlalar ise yola saçıldı.

Tuğla yüklü TIR ile 3 araç çarpıştı (Fotoğraf: AA)

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü Abdullah Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.