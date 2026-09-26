Tuğla yüklü TIR dehşet saçtı! 1 ölü, 7 yaralı
Afyonkarahisar’da tuğla yüklü TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprü üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı; yola saçılan tuğlalar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda meydana geldi. Abdullah Ç. yönetimindeki tuğla yüklü tır, köprü üzerinde P.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobile çarptı. Devrilen tırın dorsesinde bulunan tuğlalar ise yola saçıldı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü Abdullah Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YOL TUĞLALARLA KAPANDI
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yola saçılan tuğlaların temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.