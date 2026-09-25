6 milyonluk altın vurgununa operasyon! 2 tutuklama
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 24 Eylül’de kendilerini polis olarak tanıtıp A.Ö. ve M.Ö.’nün evindeki yaklaşık 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli, kaçış güzergâhında Konya’nın Akşehir ilçesinde yakalandı. Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K. ve S.G. tutuklanırken, ele geçirilen altınlar eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.
Olay, 24 Eylül saat 08.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Akraba olan A.Ö. ve M.Ö.'yü telefonla arayan A.K. ile S.G., kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, telefon görüşmesi sırasında mağdurları korku ve paniğe sevk ederek evde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmelerini sağladı.
Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan altınları alan dolandırıcılar, kısa sürede kayıplara karıştı. A.Ö. ve M.Ö.'nün ihbarı üzerine Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Fiziki takip, kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları araç tespit edildi.
KONYA'DA YAKALANDILAR
Çevre illerin emniyet birimleriyle kurulan anlık koordinasyon neticesinde kaçış güzergâhı belirlenen araç, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta bulunan A.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda, mağdurlardan dolandırılan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.