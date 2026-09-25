Olay, 24 Eylül saat 08.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Akraba olan A.Ö. ve M.Ö.'yü telefonla arayan A.K. ile S.G., kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, telefon görüşmesi sırasında mağdurları korku ve paniğe sevk ederek evde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmelerini sağladı.

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan altınları alan dolandırıcılar, kısa sürede kayıplara karıştı. A.Ö. ve M.Ö.'nün ihbarı üzerine Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Fiziki takip, kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları araç tespit edildi.