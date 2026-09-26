MSB’den Somali’de anlamlı destek!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine destek oldu. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Somali Asker Hastanesi’nde 40 adet tekerlekli sandalye teslim edilirken, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, çocuklara ise top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri dağıtıldı.