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MSB’den Somali’de anlamlı destek!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MSB’den Somali’de anlamlı destek!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Somali’de ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine destek oldu. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen Sivil-Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Somali Asker Hastanesi’nde 40 adet tekerlekli sandalye teslim edilirken, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, çocuklara ise top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri dağıtıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'de ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yardımda, ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine 40 tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Yardım faaliyetleri yalnızca gazi ve aileleriyle sınırlı kalmadı. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılırken, çocuklara top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri dağıtıldı.

MSB, gerçekleştirilen faaliyetlerle Somali'de ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandığını bildirdi.

#MSB #İnsani Yardım
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