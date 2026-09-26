Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet can aldı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin altında kalan 15 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin kepçe yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuğun acı haberini alan ailesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.