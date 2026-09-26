Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet can aldı: 1 ölü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin altında kalan 15 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin kepçe yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuğun acı haberini alan ailesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Fırıncı Sokak'ta, 15 yaşındaki E.S. idaresindeki kamyonet çukura girerek kontrolden çıktı. Duvara çarptıktan sonra devrilen kamyonetten savrulan E.S., aracın altında kaldı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kepçe yardımıyla kamyoneti kaldırarak çocuğu kurtardı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.