Kütahya’daki ölümlü motosiklet kazası kamerada
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki Ahmetoluğu Kavşağı’nda otomobille çarpışan motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü Ahmet Esen hayatını kaybetti. Araç içi kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kütahya'da otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 71 yaşındaki Ahmet Esen hayatını kaybetti. Kaza anı, otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15'inci kilometresindeki Ahmetoluğu Kavşağı'nda meydana geldi. H.S. yönetimindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Ahmet Esen'in kullandığı 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ ESEN'İN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Esen'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.S. ise kazanın ardından gözaltına alındı.
ÇARPIŞMA ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, otomobilde bulunan araç içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinden kavşağa girmeye çalıştığı sırada otomobille çarpıştığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.