Türk üniversitelerinden dünya çapında tarihi başarı! Avrupa'nın zirvesinde, dünyanın ikinci sırasındayız: İşte GreenMetric 2026 gurur tablosu

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik bilincinin en önemli göstergelerinden biri kabul edilen UI GreenMetric 2026 sonuçları, Türk yükseköğretiminin çevre, enerji, sıfır atık ve dijitalleşme alanlarındaki vizyonunu gözler önüne serdi.

Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız: İşte Türkiye'nin yeşil kampüs gururu (Foto: Ahaber.com.tr)

Türkiye; ilk 100'de 5, ilk 200'de 21, ilk 250'de 27, ilk 500'de 53, ilk 750'de 76 ve ilk 1000'de 99 üniversite ile temsil edildi.

TÜRKİYENİN DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASI

Sıra Ülke İLK 100'deki üniversite sayısı 1 Endonezya 19 2 Chinese Taipei 9 3 Tayland 8 3 Malezya 8 5 İtalya 7 6 Kolombiya 6 7 Türkiye 5 8 Brezilya 4 9 Macaristan 3 9 Meksika 3 9 İrlanda 3



Dünya genelinde ilk 200 sıralamasında Endonezya 29 üniversite ile lider olurken, Türkiye 21 üniversite ile ikinci sırada yer aldı ve Tayland (15), Malezya (14) ile Çin Taipei'yi (13) geride bıraktı. İlk 500'de 53, ilk 1000'de ise 99 üniversiteyle dünya ikinciliğini koruyan Türkiye, Avrupa kıtasında ise tüm bantlarda açık ara zirveye yerleşti. Avrupa sıralamasında ilk 200'de Türkiye 21 üniversiteyle birinci olurken, en yakın takipçisi İtalya 9 üniversitede kaldı. İlk 500'de de Türkiye 53 üniversite ile Avrupa liderliğini sürdürürken İtalya 20, Rusya 13, İspanya 12 ve Macaristan 6 üniversite ile listede yer bulabildi.



DÜNYANIN EN YEŞİL İLK 50'SİNDE İKİ TÜRK DEVİ

Türkiye'nin başarısı yalnızca sayısal çoklukla sınırlı kalmayıp üst sıralardaki nitelikli temsil gücüyle de perçinlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi dünya genelinde 28. sırada yer alarak Türkiye birincisi oldu ve dünyanın en yeşil ilk 30 üniversitesi arasındaki yerini korudu. Yıldız Teknik Üniversitesi ise 45. basamağa yerleşerek İTÜ ile birlikte dünyanın en iyi ilk 50 kampüsü arasına girdi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASI

Sıra Ülke İLK 100'deki üniversite sayısı 1 İtalya 7 2 Türkiye 5 3 İrlanda 3 3 Macaristan 3 5 Almanya 2 5 Hollanda 2 5 Rusya 2 5 İspanya 2



İlk 100 içerisinde yer alan diğer Türk üniversiteleri ise Erciyes Üniversitesi (63.), Ege Üniversitesi (74.) ve Özyeğin Üniversitesi (86.) oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, dünya ilk 100'ünde 5 üniversiteyle temsil edilerek Avrupa'da 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

Sıra Ülke İLK 200'deki üniversite sayısı 1 Türkiye 21 2 İtalya 9 3 Rusya 4 3 İspanya 4 5 Almanya 3 5 İrlanda 3 5 Macaristan 3

İlk 200 bandında ise Başkent Üniversitesi 102., ODTÜ 105., Sakarya Üniversitesi 114., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 117., Dokuz Eylül Üniversitesi 134., Düzce Üniversitesi 138., Mersin Üniversitesi 139., Hasan Kalyoncu Üniversitesi 141., Sabancı Üniversitesi 144., Atatürk Üniversitesi 157., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 161., Bartın Üniversitesi 169., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 173., Trakya Üniversitesi 176., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 178. ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 190. sırada kendilerine yer buldu.

Sıra Ülke İLK 300'deki üniversite sayısı 1 Türkiye 30 2 İtalya 13 3 İspanya 8 4 Rusya 5 5 Portekiz 4 1 Türkiye 30



SIRALAMADA REKOR SIÇRAYIŞLAR: DEV ADIMLARLA YÜKSELENLER

2025 ve 2026 sonuçları karşılaştırıldığında Türk üniversitelerinin gösterdiği yüksek performans dikkat çekti.

Sıra Ülke İLK 500'deki üniversite sayısı 1 Türkiye 53 2 İtalya 20 3 Rusya 13 4 İspanya 12 5 Macaristan 6

Sıralamada en yüksek sıçramayı gerçekleştiren kurum, 81 basamak birden yükselerek 254. sıradan 173. sıraya çıkan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.