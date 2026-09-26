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Türk üniversitelerinden dünya çapında tarihi başarı! Avrupa'nın zirvesinde, dünyanın ikinci sırasındayız: İşte GreenMetric 2026 gurur tablosu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk üniversitelerinden dünya çapında tarihi başarı! Avrupa'nın zirvesinde, dünyanın ikinci sırasındayız: İşte GreenMetric 2026 gurur tablosu

Dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs performanslarını ölçen uluslararası saygın derecelendirme kuruluşu UI GreenMetric, 2026 yılı küresel sonuçlarını ilan etti. 110 ülkeden 2 bin 16 üniversitenin değerlendirmeye alındığı dev sıralamada Türkiye; ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000’e giren üniversite sayısıyla Avrupa’da birinci, dünyada ise Endonezya'nın ardından ikinci sıraya yerleşerek tarihi bir rekor kırdı. Türkiye’den 150 üniversitenin yer aldığı listede 2 Türk üniversitesi dünyanın en yeşil ilk 50'si arasına girerken, toplam 5 üniversitemiz ilk 100'de yer alarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik bilincinin en önemli göstergelerinden biri kabul edilen UI GreenMetric 2026 sonuçları, Türk yükseköğretiminin çevre, enerji, sıfır atık ve dijitalleşme alanlarındaki vizyonunu gözler önüne serdi.

Dünyanın en yeşil ilk 100'ünde 5 Türk üniversitesi (Foto: Ahaber.com.tr) Dünyanın en yeşil ilk 100'ünde 5 Türk üniversitesi (Foto: Ahaber.com.tr)

AVRUPA'DA LİDER DÜNYADA İKİNCİ: TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDEN KÜRESEL ÇIKARMA
Veri tabanında "Turkiye" başlığı altında yer alan 152 kurumdan KKTC'de bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ayrıldığında, Türkiye'den tam 150 üniversite listeye girdi.

Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız: İşte Türkiye'nin yeşil kampüs gururu (Foto: Ahaber.com.tr) Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız: İşte Türkiye'nin yeşil kampüs gururu (Foto: Ahaber.com.tr)

Türkiye; ilk 100'de 5, ilk 200'de 21, ilk 250'de 27, ilk 500'de 53, ilk 750'de 76 ve ilk 1000'de 99 üniversite ile temsil edildi.

TÜRKİYENİN DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASI

Sıra Ülke İLK 100'deki üniversite sayısı
1 Endonezya 19
2 Chinese Taipei 9
3 Tayland 8
3 Malezya 8
5 İtalya 7
6 Kolombiya 6
7 Türkiye 5
8 Brezilya 4
9 Macaristan 3
9 Meksika 3
9 İrlanda 3


Dünya genelinde ilk 200 sıralamasında Endonezya 29 üniversite ile lider olurken, Türkiye 21 üniversite ile ikinci sırada yer aldı ve Tayland (15), Malezya (14) ile Çin Taipei'yi (13) geride bıraktı. İlk 500'de 53, ilk 1000'de ise 99 üniversiteyle dünya ikinciliğini koruyan Türkiye, Avrupa kıtasında ise tüm bantlarda açık ara zirveye yerleşti. Avrupa sıralamasında ilk 200'de Türkiye 21 üniversiteyle birinci olurken, en yakın takipçisi İtalya 9 üniversitede kaldı. İlk 500'de de Türkiye 53 üniversite ile Avrupa liderliğini sürdürürken İtalya 20, Rusya 13, İspanya 12 ve Macaristan 6 üniversite ile listede yer bulabildi.


DÜNYANIN EN YEŞİL İLK 50'SİNDE İKİ TÜRK DEVİ
Türkiye'nin başarısı yalnızca sayısal çoklukla sınırlı kalmayıp üst sıralardaki nitelikli temsil gücüyle de perçinlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi dünya genelinde 28. sırada yer alarak Türkiye birincisi oldu ve dünyanın en yeşil ilk 30 üniversitesi arasındaki yerini korudu. Yıldız Teknik Üniversitesi ise 45. basamağa yerleşerek İTÜ ile birlikte dünyanın en iyi ilk 50 kampüsü arasına girdi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASI

Sıra Ülke İLK 100'deki üniversite sayısı
1 İtalya 7
2 Türkiye 5
3 İrlanda 3
3 Macaristan 3
5 Almanya 2
5 Hollanda 2
5 Rusya 2
5 İspanya 2


İlk 100 içerisinde yer alan diğer Türk üniversiteleri ise Erciyes Üniversitesi (63.), Ege Üniversitesi (74.) ve Özyeğin Üniversitesi (86.) oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, dünya ilk 100'ünde 5 üniversiteyle temsil edilerek Avrupa'da 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

Sıra Ülke İLK 200'deki üniversite sayısı
1 Türkiye 21
2 İtalya 9
3 Rusya 4
3 İspanya 4
5 Almanya 3
5 İrlanda 3
5 Macaristan 3

İlk 200 bandında ise Başkent Üniversitesi 102., ODTÜ 105., Sakarya Üniversitesi 114., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 117., Dokuz Eylül Üniversitesi 134., Düzce Üniversitesi 138., Mersin Üniversitesi 139., Hasan Kalyoncu Üniversitesi 141., Sabancı Üniversitesi 144., Atatürk Üniversitesi 157., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 161., Bartın Üniversitesi 169., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 173., Trakya Üniversitesi 176., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 178. ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 190. sırada kendilerine yer buldu.

Sıra Ülke İLK 300'deki üniversite sayısı
1 Türkiye 30
2 İtalya 13
3 İspanya 8
4 Rusya 5
5 Portekiz 4
1 Türkiye 30


SIRALAMADA REKOR SIÇRAYIŞLAR: DEV ADIMLARLA YÜKSELENLER
2025 ve 2026 sonuçları karşılaştırıldığında Türk üniversitelerinin gösterdiği yüksek performans dikkat çekti.

Sıra Ülke İLK 500'deki üniversite sayısı
1 Türkiye 53
2 İtalya 20
3 Rusya 13
4 İspanya 12
5 Macaristan 6

Sıralamada en yüksek sıçramayı gerçekleştiren kurum, 81 basamak birden yükselerek 254. sıradan 173. sıraya çıkan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.

2025’e Göre Belirgin Şekilde Yükselen Üniversiteler! 2025 ve 2026 dünya sıralamaları karşılaştırıldığında özellikle ilk 200 içerisindeki bazı Türk üniversitelerinde dikkat çekici yükselişler görülmektedir. (Foto: Ahaber.com.tr) 2025’e Göre Belirgin Şekilde Yükselen Üniversiteler! 2025 ve 2026 dünya sıralamaları karşılaştırıldığında özellikle ilk 200 içerisindeki bazı Türk üniversitelerinde dikkat çekici yükselişler görülmektedir. (Foto: Ahaber.com.tr)

Mersin Üniversitesi 63 basamaklık artışla 202'den 139'a, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 60 basamak yükselerek 201'den 141'e, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 55 basamak ilerleyerek 245'ten 190'a çıktı.


Benzer şekilde Düzce Üniversitesi 47 basamak yükselişle 138. sıraya, Sakarya Üniversitesi 43 basamak yükselişle 114. sıraya, Dokuz Eylül Üniversitesi ise 35 basamak artışla 134. sıraya yerleşti. Atatürk Üniversitesi 23, Sabancı ve Kütahya Dumlupınar üniversiteleri 16'şar, Ege Üniversitesi 9, Trakya Üniversitesi 8, İYTE 6, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4, Yıldız Teknik, Erciyes ve Özyeğin üniversiteleri ise 3'er basamak yükselerek başarılarını taçlandırdı.

2026’da ilk 200’e giren 21 Türk üniversitesinin kategori puanları, her kategoride alınabilecek azami puana göre birlikte değerlendirildiğinde ortak performans profili şu şekilde2026’da ilk 200’e giren 21 Türk üniversitesinin kategori puanları, her kategoride alınabilecek azami puana göre birlikte değerlendirildiğinde ortak performans profili şu şekilde

Üst gruptaki genel yükselişe karşın bazı üniversitelerde gerileme kaydedildi. İTÜ sınırlı bir gerilemeyle 25'ten 28'e inerken liderliğini korudu; Başkent 101'den 102'ye, ODTÜ ise 103'ten 105'e geriledi. Daha belirgin kayıplar yaşayan kurumlardan Hacettepe Üniversitesi 183. sıradan 244. sıraya gerileyerek ilk 200'ün dışına çıkarken, Yeditepe Üniversitesi 91. sıradan 221. sıraya geriledi. Değerlendirme raporunda Hacettepe Üniversitesinin gerilemesinde, "Su kategorisindeki göreli performansın yüzde 69,8'den yüzde 48,6'ya, Atık kategorisinde ise yüzde 95,8'den yüzde 82,4'e düşmesinin belirleyici olduğu" aktarıldı. Yeditepe Üniversitesindeki düşüşün ise Enerji, Eğitim-Araştırma, Atık ve Altyapı gibi birden fazla kategoriye yayılan performans kaybından kaynaklandığı belirtildi.


YENİ KATEGORİ "DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YÖNETİŞİM"DE TAM PUAN
UI GreenMetric, 2026 döneminde ölçüm kriterlerine yedinci başlık olarak yüzde 11 ağırlığa sahip "Yönetişim ve Dijitalleşme" kategorisini ekledi. Yetkililer bu değişikliğin, sürdürülebilirliğin kurumsal yönetişim, şeffaflık, dijital dönüşüm ve veri temelli karar alma kapasitesiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı. İlk 200'deki Türk üniversiteleri bu yeni kategoride yüzde 90,2'lik ortalama başarı düzeyi yakalayarak en güçlü ortak alanını ortaya koydu.


Kategori bazlı puanlamalarda Türk üniversiteleri dünya çapında tam puanlar alarak zirveye çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Özyeğin Üniversitesi Yönetişim ve Dijitalleşme alanında 1.100 tam puana ulaştı. Eğitim ve Araştırma kategorisinde İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1.300 tam puan alırken; Atık Yönetimi alanında Trakya Üniversitesi 1.700 tam puan, Su Yönetimi alanında Sabancı Üniversitesi 1.100 tam puan, Kampüs Ortamı ve Altyapı alanında ise Başkent Üniversitesi 1.100 tam puan alarak mükemmeliyet sağladı. Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde Özyeğin Üniversitesi 2.000 üzerinden 1.900 puanla zirveye çıkarken, Ulaşım kategorisinde İTÜ ve YTÜ 1.700 üzerinden 1.650 puan alarak en üst düzey performans sergiledi.


GELECEK VİZYONU: ENERJİ VE İKLİM HEDEFLERİ
Raporun genel sonuç bölümünde, Türk yükseköğretim sisteminin başarısının sadece belirli merkezlerle sınırlı kalmayıp tabana yayıldığı vurgulandı. GreenMetric metodolojisinde yüzde 20 ile en yüksek ağırlığa sahip olan "Enerji ve İklim Değişikliği" başlığının ise ilk 200'deki Türk kurumları açısından yüzde 80,3 başarı düzeyiyle en çok gelişme alanına sahip kategori olduğu bildirildi. Uzmanlar, üniversitelerin dünya sıralamasındaki konumlarını daha da yukarılara taşıyabilmeleri için önümüzdeki süreçte enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, sera gazı azaltımı ve kurumsal iklim eylem planlarına ağırlık vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Sıralaması Dünya Sıralaması Üniversite
DÜNYADA İLK 100'DE 1 28 İstanbul Teknik Üniversitesi
2 45 Yıldız Teknik Üniversitesi
4 63 Erciyes Üniversitesi
5 74 Ege Üniversitesi
6 86 Özyeğin Üniversitesi
DÜNYADA İLK 200'DE 7 102 Başkent Üniversitesi
8 105 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
9 114 Sakarya Üniversitesi
10 117 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
11 134 Dokuz Eylül Üniversitesi
12 138 Düzce Üniversitesi
13 139 Mersin Üniversitesi
14 141 Hasan Kalyoncu Üniversitesi
15 144 Sabancı Üniversitesi
16 157 Atatürk Üniversitesi
17 161 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
18 169 Bartın Üniversitesi
19 173 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
20 176 Trakya Üniversitesi
21 178 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
22 190 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
DÜNYADA İLK 300'DE 23 201 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
24 216 Mardin Artuklu Üniversitesi
25 221 Yeditepe Üniversitesi
26 224 Çukurova Üniversitesi
27 244 Hacettepe Üniversitesi
28 247 Bursa Uludağ Üniversitesi
29 255 İstanbul Aydın Üniversitesi
30 256 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
31 299 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DÜNYADA İLK 500'DE 32 302 Hitit Üniversitesi
33 315 Manisa Celal Bayar Üniversitesi
34 320 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
35 343 Kapadokya Üniversitesi
36 351 Kastamonu Üniversitesi
37 354 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
38 373 Marmara Üniversitesi
39 376 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
40 385 Afyon Kocatepe Üniversitesi
41 397 Karadeniz Teknik Üniversitesi
42 401 Balıkesir Üniversitesi
43 404 Fırat Üniversitesi
44 407 Kocaeli Üniversitesi
45 413 Akdeniz Üniversitesi
46 414 Ankara Üniversitesi
47 425 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
48 438 Atlas Üniversitesi
49 440 Uşak Üniversitesi
50 457 Gebze Teknik Üniversitesi
51 471 Selçuk Üniversitesi
52 472 Bursa Teknik Üniversitesi
53 475 Bilkent Üniversitesi
54 479 İstanbul Okan Üniversitesi
DÜNYADA İLK 1000'DE 55 505 Bayburt Üniversitesi
56 515 Antalya Bilim Üniversitesi
57 522 Kayseri Üniversitesi
58 548 Süleyman Demirel Üniversitesi
59 568 Samsun Üniversitesi
60 578 Çağ Üniversitesi
61 580 Kırıkkale Üniversitesi
62 598 İzmir Bakırçay Üniversitesi
63 613 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
64 617 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
65 638 KTO Karatay Üniversitesi
66 643 Dicle Üniversitesi
67 645 İstanbul Gelişim Üniversitesi
68 649 Bezmialem Vakıf Üniversitesi
69 660 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
70 678 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
71 689 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
72 690 Gaziantep Üniversitesi
73 695 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
74 715 Karabük Üniversitesi
75 735 Amasya Üniversitesi
76 741 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
77 743 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
78 752 Aksaray Üniversitesi
79 759 İstanbul Topkapı Üniversitesi
80 782 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
81 784 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
82 789 İnönü Üniversitesi Malatya
83 807 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
84 822 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
85 826 Bahçeşehir Üniversitesi
86 834 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
87 844 Eskişehir Teknik Üniversitesi
88 856 Erzurum Teknik Üniversitesi
89 866 Anadolu Üniversitesi
90 868 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
91 872 Yozgat Bozok Üniversitesi
92 876 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
93 891 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
94 913 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
95 914 Atılım Üniversitesi
96 926 Artvin Çoruh Üniversitesi
97 951 Iğdır Üniversitesi
98 958 Sinop Üniversitesi
99 988 Giresun Üniversitesi
100 999 Kilis 7 Aralık Üniversitesi

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