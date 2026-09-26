Kayseri’de ağabey-kardeş kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey ile kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Müstakil evde yaşanan olayda K.Ö. ve F.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı.

İKİ KARDEŞ DE YARALANDI

Kavgada K.Ö. ve F.Ö., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı iki kardeşe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı ağabey ve kardeşi, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri evde ve bahçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.