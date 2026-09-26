Batman Çayı’nda kahreden olay! Suda kaybolan 14 yaşındaki Tuba’yı arama çalışması başlatıldı
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Batman’da akşam saatlerinde Batman Çayı’na düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Tuba D.’yi bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, küçük kızın bulunması için suda yoğun arama yapılıyor.
Olay, akşam saatlerinde Batman'ın Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düşen Tuba D., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
EKİPLER TEYAKKUZDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri, akıntının bulunduğu bölgede Tuba D.'yi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.