Batman Çayı’nda kahreden olay! Suda kaybolan 14 yaşındaki Tuba’yı arama çalışması başlatıldı

Batman’da akşam saatlerinde Batman Çayı’na düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Tuba D.’yi bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, küçük kızın bulunması için suda yoğun arama yapılıyor.